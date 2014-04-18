Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито
14:25, 18 квітня 2014Політика
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Наступне засідання ВР має відбутися 24 квітня о 10.00
Депутати розійшлися готуватися до Великодня
Заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи засідання, він привітав депутатів із Великоднем.
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Наступне засідання ВР має відбутися 24 квітня о 10.00. Такої згоди дійшли народні депутати після дискусії в сесійній залі.
В середу, 23 квітня, відбудеться засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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