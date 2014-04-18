Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито

Наступне засідання ВР має відбутися 24 квітня о 10.00

Заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський закрив сьогоднішнє засідання парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи засідання, він привітав депутатів із Великоднем. Читайте такожЛяшко в Раді вигнав депутата від ПР Олійника із залу (фото) Наступне засідання ВР має відбутися 24 квітня о 10.00. Такої згоди дійшли народні депутати після дискусії в сесійній залі. В середу, 23 квітня, відбудеться засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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