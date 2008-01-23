Ющенко з дружиною відбув до Давосу

Президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною відбув з триденним робочим візитом до Давосу (Швейцарська Конфедерація) для участі у щорічному засіданні Світового економічного форуму.

Як повідомляє прес-служба Президента, участь у форумі уже підтвердили 14 глав держав, зокрема, Афганістану, Азербайджану, Колумбії, Швейцарії, Пакистану, Ізраїлю, Литви, ПАР, Нігерії, Філіппін. Також у заході планують взяти участь прем’єр-міністри Франції, Данії, Нідерландів, Малайзії, Туреччини, Єгипту, Угорщини, Іраку. Окрім того, запланована присутність на Форумі практично усіх керівників міжнародних організацій, особливо економічного напрямку. Серед них – ЄБРР, Світовий банк, Європейський центральний банк, МВФ.

Президент України візьме участь у двох сесіях Давоського економічного форуму на теми: «Політика у галузі трубопровідного транспорту» і «Права людини на світовому порядку денному».

Планується, що під час візиту В.ЮЩЕНКО проведе низку двосторонніх зустрічей.

Серед питань, що будуть порушені під час зустрічі глави Української держави з Державним секретарем США Кондоліззою РАЙС, – дорожня карта двосторонніх відносин наших країн, календар двосторонніх контактів на 2008 рік, приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Із Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ В.ЮЩЕНКО планує обговорити питання енергетики, зокрема, Енергетичний форум, що має відбутися у травні 2008 року в Києві.

Також заплановані зустрічі Президента України з президентами Нігерії Умаром Яр’АДУА та Афганістану Хамідом КАРЗАЄМ, прем’єр-міністром Малайзії А.Ахмадом БАДАНІ, у ході яких обговорюватимуться питання економічної та торговельної співпраці, двосторонніх відносин тощо.

Візит, окрім того, передбачає зустрічі В.ЮЩЕНКА з керівниками міжнародних організацій, зокрема, президентом ЄБРР Жаном ЛЕМ’ЄРОМ, генеральним директором СОТ Паскалем ЛАМІ, головним керуючим Нью-йоркської фондової біржі Д.НІЄДЕРАУЕРОМ. Також запланована зустріч Президента України з лідером Консервативної партії Великої Британії Девідом КАМЕРОНОМ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО братиме участь у спеціальній секції «Український обід у Давосі».

Під час візиту відбудеться кілька прес-конференцій Президента України.