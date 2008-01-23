Симоненко лякає широкомасштабними акціями протесту

Комуністична партія України готується до акцій протесту, спрямованих проти приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми будемо не тільки блокувати трибуну (Верховної Ради), зараз ми готуємось до широкомасштабних акцій протесту і вже починаємо процес переговорів з іншими політичними партіями, які підтримують позицію КПУ щодо невступу України до НАТО і обов’язкового проведення загальнонаціонального референдуму з цієї проблеми», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він переконаний, що підписання керівниками держави листа до Генерального секретаря НАТО щодо приєднання України до ПДЧ є перевищенням повноважень і узурпацією влади.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що КПУ зібрала 4 млн. підписів громадян щодо проведення референдуму з цього питання, але Секретаріат Президента вже впродовж року блокує цю ініціативу.

Як підкреслив лідер комуністів, КПУ наполягає на тому, щоб перед початком посилення співпраці з Альянсом був проведений референдум.

За його словами, приєднання України до ПДЧ загострить відносини з найближчими сусідами, зокрема з РФ і Білоруссю. Він додав, що активізація дій керівництва України щодо приєднання до ПДЧ є прогнозованою після проведення виборів у Грузії, "оскільки США намагаються замкнути Балто-Чорноморську дугу протистояння".

П.СИМОНЕНКО також відзначив, що приєднання України до НАТО не має нічого спільного з подальшим вступом до Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.