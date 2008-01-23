Ющенко приїхав до Цюріха

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Цюріха (Швейцарія).

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Планується, що сьогодні Президент України проведе зустріч із Державним секретарем США Кондолізою РАЙС, під час якої вони обговорять питання двосторонніх відносин і календар двосторонніх контактів на 2008 рік, приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Цього ж дня В.ЮЩЕНКО дасть інтерв`ю телеканалу СNN і газеті Financial Times.

Глава Української держави візьме участь у двох сесіях Давоського форуму на теми: "Політика в галузі трубопровідного транспорту" й "Права людини в світовому порядку денному".

Очікується, що в четвер В.ЮЩЕНКО зустрінеться з лідером Консервативної партії Великобританії Девідом КАМЕРОНОМ, а також із Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ, з яким він планує обговорити питання енергетики, зокрема, Енергетичний форум, який має відбутися в травні 2008 року в Києві.

Також у четвер В.ЮЩЕНКО зустрінеться з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Жаном ЛЕМ’ЄРОМ, а також генеральним директором Світової організації торгівлі Паскалем ЛАМІ.

У п`ятницю В.ЮЩЕНКО прийме головного керівника Нью-Йоркської фондової біржі Д.НІЄДЕРАУЕРА. Цього ж дня відбудеться зустріч Президента України з Президентом Афганістану Хамідом КАРЗАЄМ.

Крім того, Президент України також виступить перед учасниками спеціальної секції "Українського обіду в Давосі". В п`ятницю ввечері він повернеться до Києва.

У складі делегації, яка супроводжує Президента, - голова Національної ради з питань добродійності Віталіна ЮЩЕНКО, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, керівник Офісу Президента Руслан ДЕМЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, постійний представник України в ООН Микола МАЙМЕСКУЛ.

Історія Всесвітнього економічного форуму починається з 1970 року. Як раніше повідомлялося, тема нинішнього форуму "Сила спільних інновацій". Програма включає також проведення дискусій з наступних питань: конкуренція одночасно зі співпрацею, вирішення проблем економічної небезпеки, баланс інтересів при розбіжностях, дослідження нових меж природи, розуміння майбутніх змін.