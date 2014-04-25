Терористи у Слов’янську захопили автобус із представниками ОБСЄ - МВС

У Слов’янську терористи захопили автобус із представниками ОБСЄ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, заручники перебувають у приміщенні місцевого УСБУ.

На даний час тривають переговори із представниками проросійських сил. Вони відмовилися звільняти заручників, мотивуючи це необхідністю їх спілкування з компетентними органами Російської Федерації, поінформували в МВС.

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За даними УЗГ, сьогодні, 25 квітня, об 11.40 на в’їзді до м. Слов’янськ зі сторони м. Краматорськ невідомі особи зупинили автобус із 13-ма пасажирами. Серед них були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України та водій транспортного засобу.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС повідомляли, що сьогодні, 25 квітня, в Донецькій області зник зв'язок із членами місії ОБСЄ.