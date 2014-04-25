На Донеччині зник зв'язок з місією ОБСЄ, їх могли захопити терористи - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Щойно ми отримали інформацію, що в Донецькій області пропав зв’язок з членами військової верифікаційної місії ОБСЄ, яка перебувала в Україні згідно з Віденським документом", - сказав Перебийніс.

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За його словами, за попередньою інформацією, вони могли бути захоплені терористами, і ця інформація зараз перевіряється.

"Якщо це підтвердиться, то йдеться про кричущий злочин з боку терористів проти принципів ОБСЄ, який не залишиться без адекватної реакції з боку України та міжнародного співтовариства", - наголосив Перебийніс.