На Донеччині зник зв'язок з місією ОБСЄ, їх могли захопити терористи - МЗС
У Донецькій області зник зв’язок з членами місії ОБСЄ, за попередньою інформацією, вони можуть бути захоплені терористами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
"Щойно ми отримали інформацію, що в Донецькій області пропав зв’язок з членами військової верифікаційної місії ОБСЄ, яка перебувала в Україні згідно з Віденським документом", - сказав Перебийніс.
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За його словами, за попередньою інформацією, вони могли бути захоплені терористами, і ця інформація зараз перевіряється.
"Якщо це підтвердиться, то йдеться про кричущий злочин з боку терористів проти принципів ОБСЄ, який не залишиться без адекватної реакції з боку України та міжнародного співтовариства", - наголосив Перебийніс.