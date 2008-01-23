Комітет Гриценка проголосував проти законопроекту Ющенка

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони відхилив поданий Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ законопроект щодо створення Національної гвардії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він зауважив. що сьогодні комітет вдруге розглядав цей законопроект, а перед цим отримав висновок Головного науково-експертного управління парламенту, де на кількох сторінках було викладено застереження щодо цього законопроекту.

«Законопроект сирий і потребує доопрацювання, коли він буде доопрацьований - ми його розглянемо», - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що всі члени комітету одностайно проголосували проти підтримки законопроекту, за винятком одного депутата, який утримався.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що законопроект представляв заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, але його аргументи виявилися непереконливими.

За словами А.ГРИЦЕНКА, в ході обговорення законопроекту виступили 9 депутатів з усіх фракції і жоден з них не підтримав пропозицію Президента про створення Національної гвардії.

Довідка УНІАН. Президент України В.ЮЩЕНКО подав до ВР і визначив як невідкладний проект закону України “Про Національну гвардію України”, яким передбачено створення Національної гвардії на базі Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх військ.

Коментуючи цей проект закону, А.ГРИЦЕНКО висловлював сумнів, що ВР підтримає створення Національної гвардії, яка буде підпорядкована особисто Президенту.

Він повідомив, що стурбованість членів комітету викликало спірне положення законопроекту проте, що Національна гвардія - це військове формування з правоохоронними функціями.

На його думку, є небезпечним поєднання військового компоненту (в Нацгвардії передбачається мати авіаційні частини, частини спеціального призначення тощо) з правом обмежувати права і свободи громадян – затримувати, заарештовувати, застосовувати зброю.

Він додав, що Національну гвардію передбачається створити на базі Внутрішніх військ МВС, але водночас вивести з підпорядкування міністра внутрішніх справ.