Бойовики заявляють про атаку на їхній блокпост під Соледаром
00:16, 27 квітня 2014Політика
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В районі міста Соледар Донецької області невідомі в суботу, 26 квітня, висадилися з гелікоптерів і атакували блокпост сепаратистських бандформувань.
Бойовики заявляють про атаку на їх блокпост/ REUTERS
Про це бойовики повідомили російським ЗМІ.
Під час атаки члени бандформувань відступили з одного з блокпостів.
«Ми не можемо послати їм підкріплення зі Слов'янська, тому що всі люди зараз зайняті обороною цього міста», - сказав представник сепаратистів.
Читайте такожБойовики дійсно захопили дитсадок у Слов'янську, але дітей там немає - ТимчукЗа словами бойовиків, вони перекривали підступи до соляних шахт Соледара, де розташовані захоплені ними збройові склади. Вони залишилися тут ще з радянських часів, у них у великих кількостях зберігається, переважно, знята з виробництва або застаріла зброя (маузери, кольти, кулемети Дегтярьова, пістолети-кулемети ППШ).
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