Бойовики заявляють про атаку на їхній блокпост під Соледаром

Про це бойовики повідомили російським ЗМІ.

Під час атаки члени бандформувань відступили з одного з блокпостів.

«Ми не можемо послати їм підкріплення зі Слов'янська, тому що всі люди зараз зайняті обороною цього міста», - сказав представник сепаратистів.

Читайте такожБойовики дійсно захопили дитсадок у Слов'янську, але дітей там немає - ТимчукЗа словами бойовиків, вони перекривали підступи до соляних шахт Соледара, де розташовані захоплені ними збройові склади. Вони залишилися тут ще з радянських часів, у них у великих кількостях зберігається, переважно, знята з виробництва або застаріла зброя (маузери, кольти, кулемети Дегтярьова, пістолети-кулемети ППШ).