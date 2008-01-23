Гриценко звинувачує Єханурова у брехні

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ розповсюдив неправдиву інформацію про те, що не було спроб передати Президентський полк Збройних сил України Управлінню державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після завершення засідання комітету ВР.

За словами А.ГРИЦЕНКА, сьогодні на засіданні комітету був присутній один із заступників УДО, який «під протокол» підтвердив, що 16 січня це питання обговорювалось у Міноборони, зокрема, у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

«Тим самим він показав, що Ю.ЄХАНУРОВ поширив неправдиву інформацію, коли сказав, що це питання давно закрито і що він ще 5 січня доповідав Президенту», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«За дорученням глави Секретаріату Президента це питання розглядалося ще 16 січня», - наголосив він. За словами А.ГРИЦЕНКА, представник УДО запевнив членів комітету ВР, що це питання знято і більше підніматись не буде.

Водночас, А.ГРИЦЕНКО повідомив, що комітет доручив йому звернутись з листом до Президента України, голови Верховної Ради і прем’єр-міністра та окремо – до міністра оборони, у якому висловити стурбованість спробами незаконної передачі цього полку і висловити застереження щодо неприпустимості таких дій на майбутнє.

У свою чергу член комітету, народний депутат від БЮТ Микола ПЕТРУК зауважив, що комітет проведе розслідування, хто ініціював передачу президентського полку УДО.

Він наголосив, що полк - це тактична одиниця, яка призначена або для наступу, або для оборони, і виникає питання, які завдання він мав виконувати у складі УДО.

М.ПЕТРУК підкреслив, що комітет ВР відхилив цю ініціативу сьогодні на своєму засіданні.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр оборони А.ГРИЦЕНКО 18 cічня заявив, що розпочався процес передачі Президентського полку ЗСУ, який має на озброєні бронетранспортери, до Управління державної охорони. «Я знаю, що вирішення цього питання перейшло у практичну площину», - наголосив він.

19 січня міністр оборони Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що Окремий полк Президента України структурно входить до складу Збройних сил і не передаватиметься у підпорядкування УДО.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, після його призначення главою оборонного відомства в Міністерстві оборони була розглянута пропозиція Управління державної охорони про можливість передачі Окремого полку Президента України у безпосереднє підпорядкування УДО. Про підсумки розгляду цього питання, наголосив міністр, він особисто поінформував Президента України на своїй першій доповіді два тижні тому. При цьому, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, Верховний головнокомандувач з великим здивуванням вислухав його і наказав припинити навіть будь-які розмови навколо цього питання. “Президент наголосив, що Окремий полк Президента України структурно входить до складу Збройних сил України і залишатиметься тут і надалі”, - сказав міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що це питання вже давно вичерпане, а спроби його політизувати є неприйнятними для політиків та фахівців, що, принаймні публічно, переймаються питаннями реформування Збройних сил України.