Регіонали закликають парламент не підтримувати програму Тимошенко

Партія регіонів закликає інші парламентські фракції не підтримувати Програму діяльності уряду «Український прорив: для людей, а не для політиків».

Про це йдеться у листі фракції Партії регіонів, підписаному лідером фракції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, до голів інших фракцій Верховної Ради.

У листі йдеться, що проект програми «Український прорив», поданий до парламенту 17 січня, складається переважно з намірів і побажань та містить низку положень, що не узгоджуються з діючою Конституцією та законами і спрямовані на порушення балансу між гілками влади і суперечать принципу розподілу влади.

Також, на думку Партії регіонів, заходи програми є різноплановими, не складають цілісної ідеології реформування економіки. При цьому деякі завдання суперечать одне одному, і ці протиріччя згладжуються лише неконкретністю самих завдань та відсутністю механізмів їхнього досягнення.

«Виходячи з цього рекомендуємо народним депутатам усіх фракцій, які усвідомлюють небезпеку для країни від прийняття такого документу, відмовити Кабінету міністрів у розгляді проекту Програми діяльності до його відповідного доопрацювання урядом, а в разі винесення на голосування у ВР – не підтримувати проект програми», - йдеться в листі.