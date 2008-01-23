Янукович: Тимошенко навіть гроші роздати по-людськи не може

Народний депутат, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ критикує порядок виплати населенню боргів Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні опозиційного уряду (В.ЯНУКОВИЧ очолює опозиційний уряд - УНІАН).

Він нагадав, що з початку кампанії по виплаті защаджень у чергах до кас уже померло декілька людей. За словами В.ЯНУКОВИЧА, це свідчить про непідготовленість і поспішність цієї процедури.

На думку екс-прем’єр-міністра, таким чином уряд прагне “за будь-яку ціну продемонструвати здатність майбутнього кандидата у президенти виконувати свої передвиборні обіцянки”.

“Багато розуму не треба, щоб роздавати нами зароблені кошти... Уряд навіть гроші роздати по-людськи не може”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ. У зв’язку з цим, заявив він, опозиційний уряд вимагає від Кабінету міністрів негайно навести порядок у цьому питанні.

Крім цього, В.ЯНУКОВИЧ розкритикував обіцянку Кабміну виплатити усі борги протягом двох років, назвавши її нереальною і неправдивою.