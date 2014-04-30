Терористи контролюють 8 міськвиконкомів на Донбасі, також захоплено 4 будівлі силовиків

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Так, в повідомленні наголошується, що залишається захопленої Донецька облдержадміністрація, навколо будівлі протестувальниками зведені барикади.

У Донецькому міськвиконкомі знаходяться озброєні люди в камуфляжі. Невідомі чергують на пропускному пункті та на всіх поверхах адміністративної будівлі. Робота міськвиконкому не блокується.

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Крім цього також повідомляється, що під контролем сепаратистів, працюють також міськвиконкоми Краматорська, Горлівки, Єнакієво, Костянтинівки, Харцизька, Маріуполя та Макіївки.

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Також терористи тримають під контролем міськвідділи міліції і підрозділи СБУ в Слов'янську, Краматорську, Горлівці.

Також сьогодні екстремісти в Горлівці захопили міськраду та райвідділ міліції, де розвантажують зброю.