Більшість європейців підтримують персональні санкції проти Путіна - опитування

Більшість жителів найбільших та найвпливовіших держав Європейського Союзу підтримують запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та його найближчого оточення за дії Росії в Україні.

Про це свідчать результати проведеного компанією IPSOS у першій половині квітня в 11 з 28 держав ЄС опитування, які є у розпорядженні УНІАН.

За те, аби персональні санкції, які передбачають візові обмеження та замороження активів, були запроваджені також проти Путіна та його найближчого оточення, висловилися 43% з понад 8 тис. опитаних європейців.

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Проти таких заходів виступили 25% респондентів на фоні 32% тих, хто не визначився з цього питання.

Найбільше прихильників санкцій проти Путіна проживають у Швеції (56%), Польщі (52%) та Ірландії (46%).

Більше противників запровадження таких санкцій, ніж прихильників, виявилося лише в Угорщині та Італії, де проти них виступили 35% та 32% відповідно.

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Понад половина респондентів заявили, що політичне керівництво їхніх країн має зробити все можливе, щоб не дозволити Росії, яка вже захопила Крим, піти далі.

Проти цього лише 20% опитаних, і найбільше противників активної протидії Росії виявилося в Угорщині - 40%.

45% учасників опитування підтримали також запровадження економічних санкцій проти РФ. 25% не підтримують таке рішення.

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Найбільша підтримка для таких заходів зафіксована у Швеції, Польщі та Німеччині на фоні найменшої в Угорщині, Італії та Франції.

Компанія IPSOS проводила опитування у Швеції, Польщі, Ірландії, Німеччині, Нідерландах, Великій Британії, Франції, Бельгії, Іспанії, Угорщині та Італії з 1 по 17 квітня.