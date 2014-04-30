Екс-міністр закликала Кабмін не скорочувати штат соцпрацівників

Таке рішення, за її словами, дозволить захистити людей і заощадити державні кошти. Про це вона розповіла під час зустрічі з соціальними працівниками м. Біла Церква.

«Ми звернулися до Кабінету Міністрів з вимогою переглянути рішення про скорочення соціальних працівників. І ми будемо домагатися виконання цієї вимоги, щоб захистити людей. Крім того, ми звернемося до Генпрокуратури з вимогою перевірити дотримання трудового законодавства при такому звільненні», - підкреслила Наталія Королевська.

Читайте такожКоролевська: на Донбасі живуть не «сепаратисти», а звичайні люди

Королевська нагадала, що згідно з рішенням уряду, скорочення фахівців соціальної сфери розпочнеться з 1 травня поточного року.

«Коли я дізналася про те, що, серед інших заходів, прийнято рішення звільнити 12 тисяч спеціалістів соціальної роботи, я навіть спочатку не повірила. Я не можу зрозуміти, чим керувалися люди, які зібралися це зробити», - сказала вона.

За словами Королевської, діяльність мережі соціальних працівників у минулому році мала колосальний ефект.

«У 4 рази більше дітей повернулися з інтернатів до своїх біологічних батьків, в 8 разів більше дітей залишилися зі своїми батьками в родинах і не були вилучені з них. У 4 рази більше сімей вирішили свої житлово-побутові проблеми. Як правило -це самотні, малозабезпечені люди», -розповіла екс-міністр.

Водночас, Королевська впевнена, що ніякої економії від такого скорочення державний бюджет не відчує. «Скорочення формально проводиться для того, щоб заощадити 308 млн. грн. Але якщо порахувати всі наслідки скорочення соціальних працівників, то виходить, що з бюджету потрібно витратити 630 млн. грн.», - підрахувала вона.

При цьому, додала вона, з'являється цілий ряд нових проблем - працевлаштувати людей, влаштувати дітей-сиріт і т. д.