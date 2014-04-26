Королевська: від якості діалогу залежать долі мільйонів українців на Сході

«Я впевнена, що під час відвертого діалогу учасники переговорів зрозуміють - проблема не в тому, що хтось зі сходу, хтось із заходу, а в тому, що наші політики давно загралися. Вони забули, що грають не в шахи, а долями мільйонів простих людей, які потребують соціального захисту та кинуті державою один на один зі своїми проблемами», - сказала вона.

Незважаючи на спроби провокаторів зірвати спілкування Наталії Королевської з луганчанами, їй вдалося поговорити з місцевими жителями. «Я вже третій день особисто спілкуюся з простими людьми в східному регіоні, щоб безпосередньо від них дізнатися про ті проблеми, які хвилюють їх найбільше. І те, що я дізналася тут, я донесу до всієї України та центральної влади. Це обов'язково допоможе Україні почути голос сходу», - зазначила політик. Читайте такожДержава має гарантувати шахтарям безпечні умови праці - Королевська

На переконання Наталії Королевської, Україна повинна стати сильною державою, з потужною соціальною політикою, що передбачає турботу про своїх громадян. «Коли держава зможе гарантувати соціальний захист та гідний рівень життя, впевнена, відпаде необхідність виходити на акції протесту, тому що всі спірні питання можна буде вирішити мирним шляхом», - підкреслила кандидат у Президенти країни.

Наталія Королевська нагадала, що соціальний захист людей - це основне завдання держави, і наступати на їхні соціальні права в найважчі для країни часи - нелюдяно.

Нагадаємо, тур Наталії Королевської сходом України розпочався у четвер, 23 квітня, з візиту до Свято-Успенської Святогірської Лаври, після чого вона побувала в Слов'янську, Краматорську, Горлівці та Донецьку.