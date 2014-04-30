СБУ спростувала інформацію про звільнення керівництва "Альфи"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Інформація про зміну керівництва “Альфи” начебто з причини відмови виконувати бойові накази не відповідає дійсності”, - зазначили у прес-центрі і наголосили, що на сьогодні командиром “Альфи” залишається Геннадій Кузнецов, якого було поранено внаслідок розстрілу автомобілів бійців “Альфи” під Слов'янском. “Він зараз знаходиться на лікарняному, а т.в.о. командира “Альфи” є Юрій Супрун”, - зауважили в СБУ.

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Зараз в “Альфі” відбувається ротація в частині командного складу, яка здійснюється і здійснювалося постійно. “Альфа” завжди готова виконувати накази в рамках антитерористичних операцій”, наголосили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Пашинський заявив, що проти командирів силових підрозділів відкрито кримінальні провадження за відмову відкривати вогонь під час антитерористичної операції, керівників спецпідрозділу СБУ "Альфа" відсторонено. Він повідомив, що на сьогодні Генпрокуратурою порушено три кримінальні провадження щодо командирів підрозділів, які в умовах АТО відмовились виконувати накази. За словами Пашинського, керівництво спецпідрозділу СБУ “Альфа” повністю відсторонено за невиконання бойового наказу, і щодо них проводиться службове розслідування.