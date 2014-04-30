Проти командирів силових підрозділів відкрито провадження за відмову відкривати вогонь під час АТО

Проти командирів силових підрозділів відкрито кримінальні провадження за відмову відкривати вогонь під час антитерористичної операції, керівників спецпідрозділу СБУ ”Альфа” відсторонено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т. в. о. глави Адміністрації президента Сергій Пашинський.

Він повідомив, що на сьогодні Генпрокуратурою порушено три кримінальні провадження щодо командирів підрозділів, які в умовах АТО відмовились виконувати накази.

Також, за словами Пашинського, керівництво спецпідрозділу СБУ “Альфа” повністю відсторонено за невиконання бойового наказу, і щодо них проводиться службове розслідування.

Крім того, проводиться службове розслідування стосовно керівництва Головного управління МВС у Луганській області.

Пашинський нагадав, що у даний час відбувається ротація працівників МВС. При цьому він висловив жаль, що не можна замінити всіх 4 тисяч співробітників органів внутрішніх справ, які працюють у Луганській та Донецькій областях, більшість яких корумповані та непрофесійні.

Пашинський звернув увагу на те, що органи внутрішніх справ у цих областях формувались роками, і вирішити кадрові питання у цих структурах за дуже короткий термін неможливо.

Саме тому, за його словами, було прийнято рішення створити 27 батальйонів територіальної оборони в усіх областях України, два з них – у кількості 3 тисячі осіб будуть сформовані у Донецькій і Луганській областях.

Він також пояснив, що батальйони працюватимуть на базі Міністерства оборони і підпорядковуватись Генеральному штабі та главам обласних адміністрацій.

За словами Пашинського, водночас Національна гвардія, підрозділи якої перебувають сьогодні на Сході України, й до якої оголошена додаткова мобілізація, є спеціальним підрозділом МВС з військовими функціями.

“У цих структур різні за законом завдання і функції. Ми мобілізуємо Нацгвардію, в тому числі для антитерористичних операцій, і ми мобілізуємо територіальну оборону, щоб не допустити провокацій з боку РФ, великих груп сепаратистів зі Сходу до Центральної і Південної єУкраїни”, - сказав Пашинський.

При цьому він висловив переконання, що ситуація в усіх регіонах України, за винятком Донецька й Луганська, перебуває під контролем, і силові органи здатні забезпечити правопорядок.