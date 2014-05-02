Під Слов'янськом терористи атакували українських десантників: двоє військових убиті

Як повідомляє прес-служба Міноборони, йде жорстке бойове протистояння. На даний час підтверджена інформація про загибель двох українських військовослужбовців.

Напередодні вдень екстремістами була зроблена спроба перешкодити виконанню десантниками завдань за призначенням шляхом блокування мосту.

При цьому збройні екстремісти використовували вже звичну для себе тактику терористичних угруповань - залучення до блокування місцевих жителів, у тому числі жінок.