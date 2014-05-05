У Луганську сепаратисти оголосили референдум, облрада ухвалила чергову "заяву"

Про це повідомляє луганський портал CityNews.

У повідомленні йдеться, що засідання проходило без луганського міського голови Сергія Кравченка. Також не вказано чисельність проголосувавших за проведення референдуму та кількість учасників засідання.

Але під час зборів, сепаратистськими силами було створено, так звану, "Народну раду", яка доручила самопроголошеному губернатору забезпечити проведення референдуму про статус Луганської області.

Крім цього, Луганська обласна рада зробила "заяву", в якій, фактично прийняла сепаратистську сторону. Так, в документі сказано, що депутати вимагають від центральної влади негайно припинити всі операції, відвести військові частини в місця їх постійної дислокації і роззброїти всі воєнізовані угруповання, негайно прийняти закон про амністію для всіх учасників акцій протесту на Південному Сході України.

Читайте такожЛуганська облрада закликає ВР терміново оголосити референдум щодо децентралізації і статус російської мови

Також вони зажадали роззброїти всі незаконно збройні праворадикальні формування, в першу чергу, "Правий сектор" та надати російській мові статус другої державної.

Крім усього вищезазначеного, депутати Луганської облради вимагають забезпечити розширення повноважень місцевого самоврядування рівно настільки, щоб регіони перестали залежати від Києва, а їх мешканці отримали можливість самим обирати глав місцевих органів виконавчої влади і самим вирішувати, на що витрачати зароблені в регіоні гроші.

"Ми підтримуємо ініціативу мешканців Луганщини щодо проведення референдуму про статус Луганської області у відповідності з вимогами, прийнятими на зборах територіальних громад нашої області", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Луганську терористи погрожують розправою активістам Евромайдана. Озброєні люди з погрозами приходять вже просто до активістів додому. Покинути місто теж непросто - терористи мають номери їх авто і чатують на виїзних дорогах.