Чи буде візовий режим з Росією після вступу України до НАТО?

Радник Президента України Олег РИБАЧУК відкидає припущення Постійного представника Російської Федерації при НАТО Дмитра РОГОЗІНА щодо можливості запровадження візового режиму з Росією, якщо Україна вступить до НАТО.

Про це О.РИБАЧУК заявив УНІАН, коментуючи зазначене висловлювання Д.РОГОЗІНА.

«Я хотів би спростувати цю заяву”, - наголосив О.РИБАЧУК.

За його словами, після підписання українською стороною листа-заяви до керівництва НАТО щодо можливості приєднання до Плану дій щодо членства у НАТО “розв’язалася потужна дезінформаційна кампанія, в тому числі особливо з російської сторони”.

В цьому контексті О.РИБАЧУК підкреслив, що приєднання України до ПДЧ в НАТО жодним чином не передбачає введення візового режиму для громадян Російської Федерації. Він також звернув увагу на те, що російська сторона насправді має чудові відносини з країнами-членами НАТО та країнами-кандидатами на членство в Альянсі.

“І розуміючи справжні причини цієї реакції, Україна серйозно і відповідально сприймає переконання Росії в тому, що європейський вибір українського народу з повагою сприймається в Москві”, - зазначив О.РИБАЧУК.

На уточнююче питання стосовно “справжніх причин”, він зауважив, що йдеться зовсім не про турботу про простих громадян чи візовий режим, чи виникнення загрози військового характеру. На переконання О.РИБАЧУКА, такою причиною є “небажання бачити Україну в Європейському Союзі”, так би мовити – в іншій системі координат, а також спроби боротьби за сфери впливу: як економічну, так і політичну.

Як повідомляв УНІАН, Постійний представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив сьогодні, 24 січня заявив: "Щойно Україна ступить на поріг НАТО, стане реальним кандидатом на вступ до цієї організації або вступить до Альянсу, вона буде зобов`язана запровадити візи стосовно громадян Російської Федерації". Подібний крок потягне за собою адекватну відповідь з боку Росії.