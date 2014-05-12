Терористи обстріляли автомобіль з українськими прикордонниками: двоє поранених

Про це пишуть "Новини Донбасу".

Повідомляється, що 2 прикордонника поранені в понеділок через обстріл їхнього автомобіля "Нива" терористами в Свердловську Луганської області. За даними видання, в районі блокпосту біля Дяково п'ятеро озброєних осіб у камуфляжному одязі обстріляли автомобіль "Нива", на якому їхали співробітники прикордонної служби.

За наявною інформацією, 2 прикордонника поранені. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Свердловського міськвідділу міліції. Обставини події встановлюються.