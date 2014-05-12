Терористи обстріляли автомобіль з українськими прикордонниками: двоє поранених
13:39, 12 травня 2014Політика
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П'ятеро озброєних осіб у камуфляжному одязі обстріляли автомобіль "Нива".
2 прикордонника поранені в результаті обстрілу їхнього автомобіля "Нива" терористами / REUTERS
Про це пишуть "Новини Донбасу".
Повідомляється, що 2 прикордонника поранені в понеділок через обстріл їхнього автомобіля "Нива" терористами в Свердловську Луганської області. За даними видання, в районі блокпосту біля Дяково п'ятеро озброєних осіб у камуфляжному одязі обстріляли автомобіль "Нива", на якому їхали співробітники прикордонної служби.
За наявною інформацією, 2 прикордонника поранені. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Свердловського міськвідділу міліції. Обставини події встановлюються.
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