Ярош: "Правий сектор" допоміг "Донбасу" вирватися з оточення, ми втратили декілька бійців

Бійці "Правого сектору" прийшли на допомогу і деблокували основні сили батальйону "Донбас", який потрапив у засідку біля села Карлівка Донецької області.

Про це лідер “Правого сектору” Дмитро Ярош написав на своїй сторінці у Facebook.

Ярош пише: “Після страшних втрат під Волновахою засідка терористів на підрозділ батальйону "Донбас"... Бійці "Правого сектору" прийшли на допомогу і деблокували основні сили цього добровольчого формування. Серед наших є вбиті та дуже багато поранених”, - повідомив Ярош і додав, що “підтягнулась наша десантура. Бій триває!”.

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“І знову - або некомпетентність, або зрада АТОшного керівництва. І знову - мало зброї для наших, обмежений боєкомплект і відмінне озброєння терористів. Таке враження, що керівництво держави і фейсбук-міністри, які керують АТО, більше бояться озброєних українських патріотів, ніж ворогів держави - озброєних сепаратистів”, - заявив Ярош.

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Як повідомляв УНІАН, раніше командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області «Донбас» Семен Семенченко написав у Facebook, що батальйон "Донбас" потрапив у засідку і прийняв бій біля села Карлівка.

«Проти батальйону працюють автоматники, снайпери і РПГ. Є поранені. Відійти не можемо, тому що частина людей знаходиться в оточенні. Просимо підмоги військових частин, що знаходяться поблизу», - підкреслив він.

У штабі антитерористичної операції запевнили, що реагують на звернення батальйону "Донбас", написав у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Пізніше від Семенченка стало відомо, що більшість бійців батальйону "Донбас" вирвалися з оточення терористів, проте поранено 50% особового складу.