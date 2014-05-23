Вбивство військових під Волновахою було показовим - очевидець

Про таке в ефірі 5 каналу з місця події повідомила журналіст Леся Ганжа з посиланням на учасника подій.

«Єдина інформація, яку вдалося отримати, вона була від людини, яка називала себе офіцером цього полку. Він казав, що звати його Максимом, за його словами, ситуація виглядала так: їхала машина, яка наблизилася впритул до блокпосту і звідти почали розстрілювати людей і потім вийшли люди і добивали поранених. Хлопцям ламали руки, одному вибили щелепу зі словами: звідки ти приїхав? Він каже - з Волині, а вони йому: що ти делаєш у нас на Донбассе? Після цього, за словами Максима, люди, які розстрілювали хлопців зразково-показова надягли на себе георгієвські стрічки. Мій співрозмовник висловив думку, що очевидно це є найманці, які в такий спосіб здійснювали показово-покаральну операцію проти української влади», - повідомила журналістка.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "ДНР" під орудою російського диверсанта Гіркіна (Стрєлкова).