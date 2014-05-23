У штабі АТО стверджують, що реагують на прохання батальйону "Донбас" про допомогу - Тимчук

Штаб АТО збирається відреагувати на прохання батальйону "Донбас" про допомогу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Щодо батальйону Донбас: частина батальйону потрапила в оточення у с. Карлівка Донецької області. У штабі АТО нас запевнили, що реагують. Ми відстежуємо ситуацію", - зазначив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, в районі с. Карлівки Донецької області батальйон "Донбас" потрапив у засідку та прийняв бій. В батальйоні 9 поранених.

"Проти батальйону працюють автоматники, снайпери та РПГ. Є поранені. Відійти не можемо, тому, що частина людей перебуває в оточенні. Просимо підмоги військових частин,, що знаходяться поблизу ", - написав він.