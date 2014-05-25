Із виборчих списків зникли два багатоповерхові будинки в Одесі та Черкасах

В Одесі з виборчих списків зник 10-поверховий житловий будинок.

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації Комітету виборців України, 10-поверховий будинок розташований по вулиці Малиновського 47-а.

«Загубився» при формуванні списків виборців. Про це Одеській обласній організації повідомили «зниклі» мешканці, які прийшли на дільницю для голосування. Як виявилось, нікого з мешканців будинку в списку виборців немає. Представники дільничної комісії у відповідь на обурення одеситів повідомили їм, що вони можуть написати скаргу, але проголосувати зможуть лише в другому турі виборів», - повідомили в організації.

В організації додали, що, за словами жителів будинку, раніше вони були зареєстровані в списках виборців і брали участь у більшості попередніх виборів.

Читайте такожВ Україні проходять позачергові вибори президента (онлайн-трансляція)Крім того, у Черкасах на дільниці №710982, що в ПК «Дружба народів», у списки виборців для голосування за Президента України не внесені мешканців багатоповерхового будинку за адресою Пастерівська, 11.

Як повідомили УНІАН у ГО «ОПОРА», за словами голови комісії, у списку немає лише півбудинку по президентським виборам, хоча мешканці будинку запевняють, що забули про весь будинок. Але всі ці виборці отримали запрошення, тому вирішили не перевіряти себе в списках. Наразі вони можуть отримати лише бюлетені по міським виборам.

Крім того, вранці на дільниці №711015 (територіальний центр соціальної допомоги, м. Черкаси) кандидат у депутати виявив порушення зі зберіганнями виборчих бюлетенів. Бюлетені зберігалися у неналежним чином опечатаній та запломбованій виборчій скрині, до якої був вільний доступ сторонніх осіб, що є грубим порушенням статті 69 закону про вибори, повідомили УНІАН у Громадській раді Черкас.