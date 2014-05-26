У день президентських виборів українські силовики затримали 13 террористів на Луганщині

Про це повідомив офіційний представник АТО Владислав Селезньов.

"Виконуючи спеціальні дії українські силовики провели операцію по знешкодженню угрупування бойовиків, яке намагалось зірвати хід виборів в одному з районів на півночі Луганської області. Внаслідок дій українських військовослужбовців 13 терористів було затримано, а ще двох знищено", - написав він у соцмережі.Читайте такожПісля виборів антитерористична операція буде продовжена - Ярема

У бойовиків було вилучено 12 автоматів та ручний кулемет Калашникова. За попередніми даними зброя терористів має «кримську» історію, тобто була захоплена під час штурму однієї з кримських частин, зазначив Селезньов.

Він також підкреслив, що шириться рух супротиву діям бойовиків, зростає невдоволення місцевих мешканців діями сепаратистів, які тероризують жителів регіону та привносять хаос й беззаконня.Читайте такожНа Луганщині в ході АТО затримали "якогось прокурора РФ з Криму" і "козака-отамана" - ЗМІ

"Сепаратисти, відчуваючи неминучу відповідальність за свої дії, вживають заходів, щоби покинути район АТО. З цією метою на світанку 26 травня бойовики здійснили обстріл одного з блок постів в районі населеного пункту Слов’янськ. У відповідь українські силовики застосували стрілецьку зброю. Під час проведення пошуково-рейдових дій в районі блок посту знайдено двох вбитих бойовиків", - повідомив офіційний представник АТО.