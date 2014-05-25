Під час нападу терористів під Слов'янськом загинув стрілець Нацгвардії

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

“24 травня 2014 року при виконанні службового обов’язку трагічно загинув стрілець військової частини 3066 Національної гвардії України, військовослужбовець-резервіст Станіслав Зінчик. Життя обірвалося під час нападу терористів на сили антитерористичного центру під м. Слов’янськ Донецької області. Боєць отримав вогнепальне поранення від осколків гранати, що розірвалася поблизу нього”, - йдеться в повідомленні. Поранення виявилося не сумісним із життям.

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39-річний Зінчик прийшов до лав Нацгвардії добровольцем. Після його загибелі без чоловіка і батька залишилися дружина та маленька дитина.

Командування Національної гвардії висловлює щирі співчуття родині та колегам загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Слов`янську в результаті нападу на особовий склад підрозділу Національної гвардії України два військовослужбовці отримали вогнепальні поранення, а третій загинув від отриманих поранень.