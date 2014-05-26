ЗМІ: У Донецьку стріляють біля військкомату

Про це повідомляє донецький ресурс ОстроВ з посиланням на очевидців.

Цю інформацію підтвердила і прес-служба Донецької міськради.

"Бойові дії відбуваються на Київському проспекті та вулиці Буслаєва! Прохання не виходити зі своїх будинків! У зв'язку з відсутністю інформації про плани збройних сторін, закликаємо городян виявляти витримку і організованість. Утримайтеся від поїздок в район аеропорту і по можливості в район залізничного вокзалу", - сказано в повідомленні.

Читайте такожМер Донецька попросив жителів за можливості не виходити з будинкуНа вулиці Буслаєва недалеко від перехрестя з Київським проспектом розташований Донецький обласний військкомат.

У Донецьку весь деньтривають сутички між терористами і українськими силовиками. Зокрема, проросійські бандформування намагалися захопити аеропорт. Є дані про поранених і загиблих серед городян.