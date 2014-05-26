У Донецьку частина терористів розбіглася по домівках мирних жителів
16:05, 26 травня 2014Політика
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Частина терористів після початку антитерористичної операції в аеропорту Донецька розбіглася по дворах прилеглих житлових будинків.
Терористи ховаються за спинами мирних жителів / REUTERS
Вони розраховують, що українська авіація не буде стріляти по ним, щоб не постраждали цивільні особи, повідомляють Новини Донбасу.
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Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Донецька почалася АТО. Вранці терористи захопили його приміщення. У відповідь військові з допомогою авіації обстріляли терористів і висадили в ньому десант, який почав зачистку аеропорту.
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