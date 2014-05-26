У Донецьку частина терористів розбіглася по домівках мирних жителів

Вони розраховують, що українська авіація не буде стріляти по ним, щоб не постраждали цивільні особи, повідомляють Новини Донбасу.

Читайте такожДонецький аеропорт захопили терористи, військові проводять АТО (онлайн-трансляція)

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту Донецька почалася АТО. Вранці терористи захопили його приміщення. У відповідь військові з допомогою авіації обстріляли терористів і висадили в ньому десант, який почав зачистку аеропорту.