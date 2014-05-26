ЗМІ: В аеропорту Донецька відбувається антитерористична операція

У Міжнародному аеропорту Донецька відбувається антитерористична операція. Про це "ОстроВу" стало відомо з кількох джерел.

"В аеропорту проходить повноцінна АТО", - сказав один зі співрозмовників агентства.

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Як повідомлялося раніше, деякий час тому в аеропорту почався бій - були чутні вибухи, над Донецьком кружляє винищувач. Евакуйовані диспетчери. Раніше аеропорт спробували захопити терористи самопроголошеної "Донецької народної республіки".