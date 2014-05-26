ЗМІ: В аеропорту Донецька відбувається антитерористична операція
14:47, 26 травня 2014Політика
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За даними джерел, в аеропорту проходить АТО.
За даними джерела, в Донецьку проходить АТО / @barabanch
У Міжнародному аеропорту Донецька відбувається антитерористична операція. Про це "ОстроВу" стало відомо з кількох джерел.
"В аеропорту проходить повноцінна АТО", - сказав один зі співрозмовників агентства.
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Як повідомлялося раніше, деякий час тому в аеропорту почався бій - були чутні вибухи, над Донецьком кружляє винищувач. Евакуйовані диспетчери. Раніше аеропорт спробували захопити терористи самопроголошеної "Донецької народної республіки".
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