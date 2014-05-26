В аеропорту Донецька триває бій. До терористів прибуло підкріплення
16:46, 26 травня 2014Політика
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До збройних прихильників самопроголошеної Донецької народної республіки, які захопили в понеділок вночі Міжнародний аеропорт "Донецьк", прибуло підкріплення.
До терористів прибуло підкріплення / twitter.com/forest_brother
Про це "ОстроВу" повідомили у прес-службі Антитерористичної операції.
"До терористів прибуло підкріплення. Сили Антитерористичної операції приймають бій", - повідомив співрозмовник "ОстроВа".
Раніше прес-служба АТО повідомляла про те, що при підтримці авіації українські десантники почали зачистку території аеропорту.
Як повідомляв УНІАН, у донецькому міжнародному аеропорту проходить антитерористична операція. Українські силовики залучили авіацію, яка завдає удари по терористах, які захопили аеропорт.
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