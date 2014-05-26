В аеропорту Донецька проводить зачистку український десант

Десант проводить зачистку території у Міжнародному аеропорті Донецька, - повідомили "ОстроВу" у прес-центрі АТО.

Як зазначив співрозмовник агентства, о 13:00 по закінченню ультиматуму, пред'явленого терористам і після їх відмови скласти зброю, АТО увійшла в активну фазу.

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"Два літаки Су-25 здійснили попереджувальні постріли у напрямку терористів. У відповідь вони відкрили вогонь з усіх видів озброєння. Після цього в роботу включилися два МІГ-29 . Після їх роботи спостерігалося хаотичне розсіювання терористів на території аеропорту", - сказав співрозмовник агентства.

В роботу були включені 4 вертольоти МІ-24 .

"Крім того, вертольоти висадили на території аеропорту десант, який в даний час проводить зачистку території. Інформації про постраждалих силовиків в ході проведення АТО немає", - сказали у прес-центрі.