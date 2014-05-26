ЦВК опрацювала 85% електронних протоколів: у Порошенка 54% голосів, у Тимошенко - 13%
17:33, 26 травня 2014Політика
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Порошенко лідирує із 54,05% голосів після опрацювання 85,15% електронних протоколів.
ЦВК продовжує підрахунок голосів / Фото УНІАН
Станом на 16.45 Центральна виборча комісія опрацювала 85,15% електронних протоколів ДВК.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить інформація, оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі “Вибори”.
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Згідно з опрацьованими електронними протоколами, Петро Порошенко набрав 54,05% голосів виборців, Юлія Тимошенко - 13,12%, Олег Ляшко - 8,47, Анатолій Гриценко - 5,41%, Сергій Тігіпко - 5,25%, Михайло Добкін - 3,23%, Вадим Рабинович - 2,27%.
Всі інші кандидати набрали менше 2% голосів.
Загалом проголосувало 14 млн 947 тис. 291 осіб.
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