ЦВК опрацювала 85% електронних протоколів: у Порошенка 54% голосів, у Тимошенко - 13%

Порошенко лідирує із 54,05% голосів після опрацювання 85,15% електронних протоколів.

Станом на 16.45 Центральна виборча комісія опрацювала 85,15% електронних протоколів ДВК. Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить інформація, оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі “Вибори”. Читайте такожПерші паперові протоколи окружкомів у ЦВК очікують вже сьогодні Згідно з опрацьованими електронними протоколами, Петро Порошенко набрав 54,05% голосів виборців, Юлія Тимошенко - 13,12%, Олег Ляшко - 8,47, Анатолій Гриценко - 5,41%, Сергій Тігіпко - 5,25%, Михайло Добкін - 3,23%, Вадим Рабинович - 2,27%. Всі інші кандидати набрали менше 2% голосів. Загалом проголосувало 14 млн 947 тис. 291 осіб.

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