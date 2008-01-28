Семенюк каже, що Тимошенко не може простити їй свого зняття у 2005 році

«Навколо Юлії Володимирівни всі погані та всі корупціонери, тільки чогось жодної справи до суду не доведено», - сказала Голова ФДМУ, соціалістка Валентина Семенюк, відповідаючи на питання: «Як Ви відреагуєте на звинувачення Вас Юлією Тимошенко у корупції», повідомляє сайт СПУ.

«Пошук вічного ворога у Тимошенко спостерігається навколо всіх, а Семенюк вона не може простити її зняття в 2005 році, те що я не виконувала їхні дурні вказівки щодо зняття та призначення директорів державних підприємств. Я все робила у відповідності до законодавства, тому я не дивуюся подібних заяв, адже коли наступає криза жанру у сценарії Юлії Тимошенко, шукаються любий відповідний привід. Я думаю, що ми до цього питання обов’язково повернемося», - прокоментувала В.Семенюк.

За її словами, «не треба звертати на це уваги, нехай докажуть у судовому порядку корупціонер Семенюк чи ні».