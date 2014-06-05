Спецзагони міліції з Тернополя та Хмельницького вирушили на Схід

Як повідомляє прес-служба МВС, 45 тернопільських міліціонерів поїхали в зону проведення АТО, де замінять своїх колег, які тривалий час несли службу на сході України.

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Зведений загін тернопільських міліціонерів, який поїхав в зону АТО, забезпечили новою формою, взуттям, спецзасобами, озброєнням, продуктами харчування, а також речами першої необхідності.

На забезпечення міліціонерів збирали кошти місцева влада, меценати, пересічні громадяни, ветеранські організації.

Вирушають на Схід для надання допомоги в охороні громадського порядку і бійці роти міліції спецпризначення хмельницької міліції. Хмельницькі міліціонери змінять на бойовому посту своїх колег з Волині і будуть нести службу на блокпостах.