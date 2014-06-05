Лукашенко висловив готовність співпрацювати з новим президентом України

Як повідомляє офіційний сайт президента Білорусі, про це Лукашенко сказав на зустрічі з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентиною Матвієнко і главами російських регіонів, які беруть участь у першому Форумі регіонів Білорусі та Росії.

"В Україні обрано нового президента. Я думаю, ми співпрацюватимемо з новим президентом, з новою владою, оскільки там живе наш народ, там такі, як ми, люди, добрі, працьовиті, але потрапили в таку ситуацію, звичайно, ми можемо відмахнутися від них, але люди ще більше постраждають", - заявив Лукашенко.Читайте такожРосія буде працювати з Порошенком, якщо він перестане називати бандитів "терористами"

Він підкреслив, що зміцнення перш за все міжрегіонального співробітництва буде найпотужнішою основою і локомотивом для будь-якої інтеграції на пострадянському просторі. Лукашенко вважає за необхідне підключати до цього процесу й регіони Казахстану та України.