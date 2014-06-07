На Донеччині терористи викрали із постаменту танк

Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної адміністрації.

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"У Костянтинівському районі ополченці після перевірки технічного стану танка ІС-3 часів Великої Вітчизняної війни, встановленого на постаменті, відбуксували його в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні, передає ТСН.