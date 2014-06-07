На Донеччині терористи викрали із постаменту танк
02:06, 07 червня 2014Політика
0 0
На Донеччині у Костянтинівському районі терористи викрали з постаменту танк ІС-3 часів Великої Вітчизної війни.
Танк ІС-3. Ілюстрація / Вікіпедія
Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної адміністрації.
Читайте такожГорлівські терористи на викрадених Porsche, Ferrari і Bentley намагаються втекти в РФ
"У Костянтинівському районі ополченці після перевірки технічного стану танка ІС-3 часів Великої Вітчизняної війни, встановленого на постаменті, відбуксували його в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні, передає ТСН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter