ВАСУ не зміг обрати нового голову

Як повідомляє прес-служба Люстраційного комітету, нове голосування відбудеться 16 червня.

Участь у засіданні суду взяли представники громадськості, зокрема представники самооборони, "Правого сектора" та Люстраційного комітету.

Раніше голова Люстраційного комітету Єгор Соболєв наголошував, що для суспільства є неприйнятним обрання головою ВАСУ людини з команди екс-президента Віктора Януковича - Миколи Кобилянського, який наразі є головою Ради суддів адміністративних судів.

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"Втім пан Кобилянський брав участь у голосуванні і навіть вийшов у другий тур разом з секретарем четвертої судової палати ВАСУ Олександром Нечитайлом. Однак, під час другого етапу голосування жоден з кандидатів не набрав більшості голосів (у зборах взяло участь 76 суддів)", - зазначили у прес-службі.

"Суддям Вищого адмінсуду явно бракує зустрічей з нами. Жодний з кандидатів на голову не набрав достатньо голосів. Хороша новина у тому, що головою не стала людина Януковича Микола Кобилянський. Погана - що у понеділок треба знову збиратися контролювати вибори голови головного суду у суперечках держави з громадянином", - зазначив на своїй сторінці у Facebook Соболєв.