The New York Times: Українська влада підозрює, що вибух на газопроводі міг бути терактом

Про це йдеться в статті Девіда Гершенгорна під назвою «Українська влада підозрює, що вибух на газопроводі міг бути терактом».

Фахівці комунальних служб заявили, що поставки природного газу не були перервані і що газ для українських споживачів і для інших європейських країн поставляється іншими трубопроводами.

Вибух стався в малонаселеному районі Полтавської області, яка розташована посередині між Києвом і східними регіонами, де фактично йде громадянська війна між проросійськими сепаратистами й українськими військовими. На відео з місця події можна було побачити величезний шлейф, який тягнувся на сотні метрів вгору.

Читайте такожЯценюк доручив посилити охорону газопроводів УкраїниВибух зруйнував ділянку газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, довжиною майже 3 тис. км, який починається на півночі Західного Сибіру і проходить через територію Україну до кордону зі Словаччиною. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у слідчих є теорія про навмисний підрив.

«Міністерство внутрішніх справ проводить експертизу, щоб визначити причину вибуху», - сказав Аваков у своїй заяві. «Розглядаються кілька версій, в тому числі основна версія: теракт. За словами місцевих жителів, було чути два гучні виляски просто перед тим, як почалася пожежа, які можуть свідчити про те, що вибух був навмисним».

Через пошкоджений газогін, який розташований на глибині майже 2 метри під землею, транспортується російський газ, призначений для України, Словаччини, Чехії, Австрії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Словенії та Італії. Він здатний переправляти 28 млрд. кубометрів газу в рік.

Читайте такожАваков: Газопровід вибухнув через зовнішнє втручанняРішення " Газпрому " припинити постачання газу в Україну, а також його вимогу, щоб Київ платив наперед за майбутні поставки, різко загострило конфлікт, який виник через формулу утворення ціни на газ. Росія заявила, що Україна не сплатила свій борг, який становить кілька мільярдів доларів, в той час як український уряд наполягає на тому, що Росія, яка володіє контрольним пакетом акцій Газпрому, встановила непомірно високі тарифи і використовує ціну на газ для того, щоб чинити тиск під час політичного конфлікту між країнами.

У вівторок бої на сході України продовжилися. Стався мінометний обстріл у районі Луганська, внаслідок якого загинули російський журналіст Ігор Корнелюк і звукорежисер Антон Волошин, що працювали на державному російському телеканалі.

Читайте такожВибух на газопроводі: втрачено до 10 мільйонів кубометрів газуЇхня смерть викликала різке засудження з боку міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який звинуватив київський уряд у продовженні військової операції, спрямованої на боротьбу з проросійськими ополченцями. Пан Лавров, відповідаючи на запитання журналіста в Баку, столиці Азербайджану, куди він прибув з офіційним візитом, також звинуватив Захід.

«Цей випадок став сигналом для західних покровителів київської влади, щоб вони перестали нерозважливо підтримувати насильство і змусили українських лідерів виконати обіцянку Президента Петра Порошенка розпочати справжній національний діалог про майбутнє країни за участю представників усіх регіонів», - сказав Лавров.

Представники української державної компанії Укртрансгаз заявили, що вибух стався о 14:20, і ситуацію вдалося взяти під контроль протягом години.

«Завдяки особливостям конструкції газотранспортної системи України та здатності швидко реагувати, Укртрансгаз ефективно впорався з надзвичайною ситуацією і продовжує забезпечувати безперебійне постачання газу споживачам в Україні і транзит в інші європейські країни», - заявили представники компанії, додавши, що «локалізація ушкоджень є ще одним підтвердженням надійності української газотранспортної системи».

Арсен Аваков зазначив, що український уряд вже запобіг двом попереднім спроби нападу на газопроводи в Івано-Франківській області до президентських виборів, які відбулися 25 травня. Українські чиновники звинувачують в цьому проросійських активістів, які намагаються поставити під сумнів надійність газотранспортної системи України.