Щоб створити "картинку" для ЗМІ РФ, бойовики обстріляли з мінометів житлові райони Краматорська

Сьогодні бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців, які перебувають на території Краматорського аеродрому.

Про це повідомив керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.

"Потім бойовики розгорнули 82-міліметрові міномети та ведуть вогонь по районах, де проживають мирні жителі Краматорська", - пише Селезньов.

За інформацією, яку сили АТО отримали від джерел, в черговий раз російські журналісти опинилися у лічені хвилини в місцях, куди потрапили снаряди бойовиків.

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Селезньов нагадує, що кількома днями раніше, центр АТО повідомляв про те, що бойовики будуть обстрілювати Краматорськ для створення гуманітарної катастрофи та відповідної картинки для російського ТБ, що власне і триває протягом декількох днів.

"Сили АТО виконують завдання по позиціях бойовиків, які знаходяться за межами житлових районів та не ведуть вогонь по районах, де проживають мирні жителі. Ми, в першу чергу, зацікавлені у безпеці жителів міста", - наголошує спікер АТО.