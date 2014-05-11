У Слов'янську бойовики обстріляли з мінометів підрозділ ЗСУ

Сьогодні, 11 травня, вночі, в м. Слов’янськ Донецької області, терористи здійснили мінометний обстріл особового складу підрозділу Збройних Сил України, який охороняє телевежу на горі Карачун.

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Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця. Йому було надано першу медичну допомогу та евакуйовано вертольотом до військового лікувального закладу. Життю українського військового загрози немає.