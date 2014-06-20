Україна потребує спецслужбу із виявлення зрадників - комбат «Донбасу»

Про це повідомив командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, передає Еспресо.TV з посиланням на Радіо Свобода.

«Щодо літака, то особисто у мене є дані, які ми зараз перевіряємо, що доповідь від Служби безпеки України за кілька днів до трагедії була в АТЦ, про те, що були виявлені позиції ворожих ПЗРК. Тобто, ця інформація була. Безперечно, зрада є, в різних галузях та на різних рівнях. Хоча й не так тотально, як вважають люди», – сказав Семенченко.

Командир добровольчого батальйону «Донбас» повідомив, що вже звернувся до президента Порошенка з пропозицією створити спеціальну спецслужбу з виявлення зрадників.

«Я особисто, як громадянин України, звертався до нашого президента Петра Порошенка з пропозицією сформувати щось на кшталт спецслужби з боротьби зі зрадою у різних структурах влади. На це мені відповідають, що є СБУ, але в мене виникає питання: а хто з СБУ буде працювати в цьому питанні? Така служба потрібна. В радянські часи для цього був СМЕРШ, в Ізраїлі, США є такі структури», - зазначив він.

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Водночас Семенченко вважає, що зараз йде процес творення «нових ефективних структур».

«У нашій країні дуже багато талановитих людей, в тому числі й талановитих у військовій сфері. Потрібно увімкнути соціальні ліфти. Існує некомпетентність, існує зрада, існує застаріла техніка, старі незграбні структури, боягузтво, але є й сміливість, компетентність, патріотизм», – наголосив командир добровольчого батальйону «Донбас».

Нагадаємо, через день після трагедії виконувач обовʼязків міністра оборони Михайло Коваль в інтервʼю програмі «ТСН.Тиждень» назвав неправдивою інформацію про те, нібито військове командування знало про плани бойовиків обстріляли Іл-76. «Якщо є небезпека, ми негайно на неї реагуємо», – наголосив Михайло Коваль.

Водночас він повідомив, що начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, генерал-майора Олександра Шутова відсторонили від виконання обовʼязків на час розслідування трагедії

Довідка УНІАН. 14 червня близько 1.10 при заходженні на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажа, було 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «теракт».