Екс-регіонал Мірошниченко парканом перекрив доступ до пляжу на Блакитному озері

Під Києвом навіть після трагічних подій на Майдані тривають "бої" простих українців за відпочинок.

Як йдеться в сюжеті програми Гроші, один із місцевих рибалок, якому не пощастило народитися біля Конча-Заспи, купатися вже давно їздить до села за 12 кілометрів, бо поруч з елітними котеджами не те, щоб купатися, ходити страшно, повідомляє ТСН.ua.

Місцеві жителі бояться говорити на камеру, але кожний другий знає, що цей кам'яний мур захищає від українців помешкання одного із головних прокурорів Києва.

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Варто було вщухнуть революції, як в Україну повернулися старі порядки. Ті самі, що панували за Януковича. У Конча-Заспі досі стоять блокпости, через які не пропускають українців до омріяних пляжів.

Тут охоронці пояснюють - Дніпро наче є, але його начебто і немає. Щоб дістатися берега, треба лізти у хащі та ризикувати життям. У селищі під Києвом усі знають, хто захопив останній безкоштовний пляж на мальовничому озері Блакитне. Будинок екс-регіонала Юрія Мірошниченка називають "малим Межигір'ям".

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"Тут будівництво не триває вже. Вже люди тут не працюють", - каже охоронець.

Виявляється, екс-представник Віктора Януковича у парламенті декілька місяців тому зупинив будівництво маєтку, який перекриває доступ до загального пляжу. Проте потрапити на шматок пляжу, який захопив політик, все ж журналісти програми Гроші змогли.