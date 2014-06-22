Порошенко: Головне завдання нового генпрокурора - завершити розслідування розстрілу на Майдані

Про це сказав Президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками громадських об'єднань та активістами Майдану, повідомляє прес-служба глави держави.

Він представив присутнім нового генпрокурора і наголосив: «Ніколи більше українська влада не повинна стріляти в українських людей. Ми маємо створити перший прецедент. Нас ніщо не зупинить. Ми перемогли Януковича. Переможемо бандитів. Ми побудуємо нову державу, задля якої народ вийшов на Майдан».

Читайте такожВинних у розстрілі понад 70 осіб Небесної сотні вже заарештовано - ЛуценкоГлава держави повідомив про намір у найближчий час прийняти рішення щодо «посилення силового блоку» в державі.

Представник Кола народної довіри, член Духовної ради Майдану архієпископ Стефан зачитав звернення до Президента від спільнот Майдану. В документі Майдан заявляє про підтримку дій Президента та проголошує позицію щодо необхідних дій.

«На даний час, вважаємо центральними питаннями у військовій сфері негайне взяття під Ваш особистий і повний контроль силового блоку країни. Повну заміну його керівного складу. Перекриття кордону України на сході і в Придністров’ї, відновлення повноцінної координації і керованості збройних сил України та їх зміцнення. У політичній сфері – призначення негайних позачергових виборів до парламенту за новим виборчим законодавством з відкритими партійними списками», - говориться, зокрема, у зверненні.

У відповідь Порошенко підкреслив, що вибори до Верховної Ради мають відбутися восени і наголосив на необхідності нового закону про політичні партії, який має передбачати чітке й прозоре фінансування.

Читайте такожСім’ям загиблих на Майдані виділять земельні ділянкиКоординатор Реанімаційного пакету реформ Ганна Гопко запропонувала створити в структурі Адміністрації Президента посаду відповідального за роботу із громадським сектором. У відповідь Порошенко зробив їй пропозицію обійняти цю посаду.

На закінчення зустрічі активісти вручили Главі держави Президентський штандарт, вилучений в Українському домі взимку.

«Я щасливий, що ми із вами разом», - сказав Порошенко.