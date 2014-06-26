Бойовики-"професіонали" отримують до $15 тисяч за день сутичок - ЗМІ
13:49, 26 червня 2014Політика
0 0
Відбирають потенційних найманців російські військкомати.
REUTERS
За даними українських контррозвідників, терористи на сході отримують від $1 тисячі за один день збройних сутичок, та до $15 тисяч в день платять висококласним снайперам або координаторам.
Про це йдеться в матеріалі видання "Новое время страны".
Читайте також"ЛНР" подякували Зюганову за гуманітарну допомогу і фінансову підтримку
В той час як українські найманці отримують всього близько 400 грн в день.
Відбирають потенційних найманців російські військкомати. Там колишнім солдатам та офіцерам спецназу з досвідом бойових дій пропонують заробити, а тих, хто погодився, передають вербувальникам.
Продовження матеріалу читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 27 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter