Бойовики-"професіонали" отримують до $15 тисяч за день сутичок - ЗМІ

За даними українських контррозвідників, терористи на сході отримують від $1 тисячі за один день збройних сутичок, та до $15 тисяч в день платять висококласним снайперам або координаторам.

Про це йдеться в матеріалі видання "Новое время страны".

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В той час як українські найманці отримують всього близько 400 грн в день.

Відбирають потенційних найманців російські військкомати. Там колишнім солдатам та офіцерам спецназу з досвідом бойових дій пропонують заробити, а тих, хто погодився, передають вербувальникам.

Продовження матеріалу читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 27 червня.