У СК РФ упевнені, що журналістів ВДТРК розстріляв із міномета командир "Айдара"

Про це заявили в Слідчому комітеті Російської Федерації.

У причетності до смерті журналіста-нелегала Мельничука звинуватили "в рамках кримінальної справи про застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

"Найближчим часом Слідчим комітетом буде винесено постанову про притягнення Мельничука в якості обвинуваченого і вирішено питання про оголошення його в розшук", - повідомляє СК РФ.

Російський журналіст Ігор Корнелюк та звукооператор Антон Волошин загинули 17 червня.

Корнелюку було 37 років. Він народився в Запоріжжі. З 1998 року працював в ДТРК «Ямал» - кореспондентом, спецкором, старшим кореспондентом. Потім - одним з керівників редакції дитячих програм.

З 2005 року Корнелюк став заступником начальника служби інформаційних програм. В жовтні 2013 очолив корпункт ВДТРК в Мурманську. 1 червня 2014 був відряджений в Україну.

За даними СБУ, працював в Україні нелегально.