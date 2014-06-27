ЗМІ: Українку не випускають з Криму без російського паспорта

Як повідомляє Крым.Реалии з посиланням на Єлизавету Богуцьку, її дочка Сакіна прямувала на материк, аби вклеїти в паспорт фотографію після досягнення 25 років, як того вимагає українське законодавство .

Однак російські прикордонники заявили Сакіні Богуцькій, що вона не має права перетинати "кордон Російської Федерації" (адміністративний кордон окупованого Криму та Херсонської області - ред.), оскільки її український паспорт недійсний. Вони пропонували дівчині вирішити проблему, отримавши паспорт Російської Федерації, тим самим примушуючи її до насильницької зміни громадянства.

Читайте такожООН: Кількість вимушених переселенців в Україні досягла 54 тисяч«Мою дочку зупинили в Армянську, висадили з поїзда. Вона запитала у прикордонників, що робити, оскільки в Сімферополі фотографію в український паспорт не вклеюють, і їй не дають виїхати, щоб вклеїти. Прикордонники сказали, що треба йти отримувати російський паспорт і з цим паспортом виїжджати», - розповіла Богуцька.

Громадська активістка зазначила, що її дочка не прийняла російське громадянство, і тепер її позбавляють можливості виїхати на материк з українським паспортом.

«Виходить, моя дочка не може зробити свій документ легальним, хоча вона залишилася громадянкою України. І я підозрюю, що це спеціально придумано, щоб таким чином тиснути на українців, які перебувають тут, у Криму», - підкреслила Єлизавета Богуцька.

Читайте такожУ Криму хочуть прибрати дорожні знаки українською та англійськоюЗа словами Єлизавети Богуцької, було б логічніше з боку російських прикордонників вислати дівчину з «недійсним паспортом» з окупованого Криму в Україну, проте натомість Сакіна Богуцька виявилася заручницею на півострові.

Зараз дівчина перебуває в Армянську, паспорт їй так і не повернули. Якщо найближчим часом прикордонники не повернуть документи, Єлизавета Богуцька має намір виїхати до дочки в Армянськ разом з журналістами, щоб надати максимальний розголос даному факту.

Громадська активістка, блогер Єлизавета Богуцька живе в Сімферополі, вона широко відома своїми патріотичними висловлюваннями. Етнічна росіянка, кримчанка Богуцька пройшла процедуру відмови від російського громадянства, вона вважає себе українкою, яка живе на українській землі.

Пізніше стало відомо, що Федеральна міграційна служба Росії вибачилася перед Єлизаветою Богуцькою за інцидент з її дочкою.

Також в ФМС назвали неправомірними дії російського прикордонника. «Сказали, що підстав для зняття дочки з поїзда не було», - зазначила Богуцька.