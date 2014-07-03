Рада включила до порядку денного проект змін до Конституції, внесений Порошенком

Верховна Рада включила до порядку денного запропонований президентом України Петром Порошенком проект Закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” (реєстраційний № 4178а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 277 із 373 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожПорошенко представив у ВР законопроект про внесення змін до Конституції

Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Із фракції Партії регіонів проголосували лише 5 народних депутатів, із групи “За мир та стабільність” - лише 4 народних депутата.

Читайте такожОбговорення змін до Конституції відбувається "досить важко" - Турчинов

Як зазначив перед голосуванням голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, після включення цього питання до порядку денного буде можливість провести всенародне обговорення, і наступного пленарного тижня “ми зможемо визначитись щодо подальшої долі цього проекту, а у випадку наявності альтернативних проектів, то і цих проектів”.