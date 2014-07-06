ЗМІ: Сербія не підтримує санкції проти Росії

Сербія не підтримує санкції проти Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Сербії Александр Вучіч в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, повідомляє Українська правда.

"Сербія поважає територіальну цілісність України, однак ми не підтримуємо санкції проти Росії, - зазначив прем'єр у розмові з журналістами. - У Сербії традиційно тісні відносини з Москвою, до того ж ми стовідсотково залежимо від російської енергії. Тим не менше це не заважає мені говорити з Москвою прямим текстом".

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"Санкції проти Росії були б для нас дуже важким кроком, не в останню чергу через спільну історію", - додав Вучіч.

При цьому, за його словами, хоча Сербія зацікавлена ​​в хороших відносинах з РФ, майбутнє країни "знаходиться в Європі": Вучіч розраховує, що до 2019 року Сербія вступить до Євросоюзу.

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Нагадаємо, Європейська рада може ввести додаткові санкції проти Росії 16 липня, якщо ця країна не припинить постачання зброї і потік бойовиків на схід України.

Як повідомлялося раніше, Італія також проти санкцій відносно Росії.