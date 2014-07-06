У Житомирській області вшанування УПА завершилось поваленням Леніна (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, після мітингу з вшанування вояків УПА учасники заходу пішли до встаовленого у селі Сушки Коростенського району пам'ятника Володимиру Леніну.

Під крики "Ганьба!" пам'ятник обв'язали мотузкою, повалили на землю, а потім розтрощили.

Активісти ВО "Свобода" після цього розповіли журналістам, що таким чином вони продовжили розпочату раніше акцію зі знесення пам'ятників Леніну на Житомирщині, про яку УНІАН повідомляв раніше.

Читайте такожПоховати Леніна хоче більше половини росіянПід час знесення пам'ятника пролунало твердження, що "Ленін відійшов у минуле, пам'ятникам вождю комуністичної епохи - не місце в Україні".

"Там, де не повалили пам"ятники Леніну - на Донеччині та Луганщині - сепаратистам вдался розв'язати війну на сході України", - казали учасники акції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Житомирщині, у селі Сушки Коростенського району, вшанували пам’ять героїв останнього бою Української повстанської армії в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, делегації з різних районів з’їхалися сьогодні на місце, де 8 липня 1955 року відбувся останній бій збройних формувань УПА, що діяли на території області.

Учасники заходу поклали квіти до пам’ятного знаку та провели мітинг. Участь в урочистому мітингу взяли представники обласної влади та Коростенського району, громадські активісти, місцеві жителі - загалом близько 100 осіб.